Эрдоган считает, что война на Ближнем Востоке начала ослаблять Европу

Москва23 апр Вести.Конфликт США, Израиля и Ирана начал ослаблять Европу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

В ходе беседы стороны обсудили отношения Анкары и Берлина, а также "региональные и глобальные события".

Президент Эрдоган заявил, что война в нашем регионе начала ослаблять и Европу, и если эта ситуация не будет урегулирована мирным путем, то ущерб от конфликта будет намного больше говорится в пресс-релизе управления по коммуникациям администрации турецкого лидера

Ранее Эрдоган обвинил Израиль в том, что тот вынудил более миллиона ливанцев покинуть свои дома и допустил, что турецкие войска могут войти на территорию еврейского государства.