Собянин: отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву

Москва22 мая Вести.Российские военнослужащие отразили атаку еще одного вражеского беспилотника, летевшего в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Соответствующая публикация появилась в его канале в мессенджере MAX в 08.28 мск.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Всего с начала суток 22 мая в черте региона сбиты 6 украинских дронов.

По данным Министерства обороны, ночью 22 мая над российскими регионами перехвачены и уничтожены 217 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Накануне, 21 мая, вблизи Москвы были сбиты 3 вражеских БПЛА, 20 мая — 2.