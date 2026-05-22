Москва22 маяВести.Российские военнослужащие отразили атаку еще одного вражеского беспилотника, летевшего в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Соответствующая публикация появилась в его канале в мессенджере MAX в 08.28 мск.
Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Всего с начала суток 22 мая в черте региона сбиты 6 украинских дронов.
По данным Министерства обороны, ночью 22 мая над российскими регионами перехвачены и уничтожены 217 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Накануне, 21 мая, вблизи Москвы были сбиты 3 вражеских БПЛА, 20 мая — 2.