Молодежь в ЕС чаще всего узнает новости из соцсетей

Европейская молодежь чаще всего узнает политические новости из соцсетей Молодежь в ЕС чаще всего узнает новости из соцсетей

Москва19 ноя Вести.Европейская молодежь узнает о политических и общественных событиях преимущественно из соцсетей, которые потеснили телевидение.

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные исследований Европейского союза (ЕС).

Согласно опросу, 42% респондентов в возрасте 16–30 лет считают соцсети одним из основных источников информации о политике и обществе, в то время как телевидение предпочитают 39%.

В сегменте наиболее молодой аудитории исследования (16–18 лет) этот показатель еще выше - соцсети выбирают 45%.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню ранее попросил ряд местных телекоммуникационных компаний при необходимости временно заблокировать Snapchat, TikTok и Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена). По его словам, соцсети сыграли ключевую роль в распространении незаконных призывов к насилию.