Москва19 нояВести.Европейская молодежь узнает о политических и общественных событиях преимущественно из соцсетей, которые потеснили телевидение.
Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные исследований Европейского союза (ЕС).
Согласно опросу, 42% респондентов в возрасте 16–30 лет считают соцсети одним из основных источников информации о политике и обществе, в то время как телевидение предпочитают 39%.
В сегменте наиболее молодой аудитории исследования (16–18 лет) этот показатель еще выше - соцсети выбирают 45%.
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню ранее попросил ряд местных телекоммуникационных компаний при необходимости временно заблокировать Snapchat, TikTok и Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена). По его словам, соцсети сыграли ключевую роль в распространении незаконных призывов к насилию.