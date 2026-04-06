Москва6 апр Вести.Вооруженный конфликт в Персидском заливе носит характер религиозной войны. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал политолог Дмитрий Евстафьев.

По его словам, это видно как по ближневосточным странам, так и по США.

Мы понимаем, что все стороны конфликта в Персидском заливе ведут религиозную войну. Но иранцы, понятно, для них это принцип религиозный. Но остальные-то тоже ведут религиозную войну. Причем, нарастающе религиозную, особенно это видно даже не по Нетаньяху, это видно по Трампу, насколько это религиозная война сказал политолог

Он предупредил о риске того, что и против России может быть начата такая война.

И нам нужно готовиться. А мы готовы к тому, что против нас будут вести не войну, на принуждение к каким-то соглашениям ни конфликт низкой интенсивности? Против нас тоже будут вести религиозную войну добавил Евстафьев

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп всецело демонстрирует свою натуру шоумена. По словам Евстафьева, сейчас ориентация происходящих событий идет на картинку и возможность эту перенести ее внутрь.