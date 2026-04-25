Москва25 апрВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский может вновь вывести из строя нефтепровод "Дружба", когда получит кредит от Евросоюза, считает премьер Словакии Роберт Фицо.
Он также подчеркнул, что украинский конфликт нельзя решить военным путем, а потому нужно добиваться его урегулирования дипломатией.
Меня бы вообще не удивило, если бы после получения военного кредита на 90 миллиардов евро [Зеленский] решил снова вывести "Дружбу" из строясказал Фицо в видеообращении в соцсети Facebook (запрещена в РФ)
Ранее венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила о возобновлении прокачки нефти через "Дружбу" в Венгрию и Словакию.
Словакия после возобновления работы "Дружбы" сняла вето на принятие Евросоюзом 20-го пакета санкций против России.