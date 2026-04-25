Фицо: Киев может снова вывести из строя "Дружбу" после получения кредита ЕС

Фицо считает, что Киев может снова сломать нефтепровод "Дружба" Фицо: Киев может снова вывести из строя "Дружбу" после получения кредита ЕС

Москва25 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский может вновь вывести из строя нефтепровод "Дружба", когда получит кредит от Евросоюза, считает премьер Словакии Роберт Фицо.

Он также подчеркнул, что украинский конфликт нельзя решить военным путем, а потому нужно добиваться его урегулирования дипломатией.

Меня бы вообще не удивило, если бы после получения военного кредита на 90 миллиардов евро [Зеленский] решил снова вывести "Дружбу" из строя сказал Фицо в видеообращении в соцсети Facebook (запрещена в РФ)

Ранее венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила о возобновлении прокачки нефти через "Дружбу" в Венгрию и Словакию.

Словакия после возобновления работы "Дружбы" сняла вето на принятие Евросоюзом 20-го пакета санкций против России.