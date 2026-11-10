Рябинкин: подземные толчки на Украине могли вызвать взрывы на складах вооружений

Геолог допустил, что толчки на Украине вызваны взрывами подземных складов Рябинкин: подземные толчки на Украине могли вызвать взрывы на складах вооружений

Москва10 ноя Вести.Подземные толчки, которые жители нескольких городов Украины ощутили в ночь на 10 ноября, могли быть вызваны взрывами на складах вооружений. Такое предположение в беседе с Life.ru высказал геолог, научный сотрудник Института тектоники и геофизики ДВО РАН Константин Рябинкин.

По словам специалиста, украинские и европейские сейсмологические службы не опубликовали официальных данных, подтверждающих природное землетрясение.

Поскольку на территории Украины сейчас проходят боевые действия, вполне возможно, что произошли взрывы на каких-то подземных складах с оружием, и обычные граждане ощутили такой эффект предположил Рябинкин

В ночь на 10 ноября жители Киева, Житомира, Винницы, Днепра и Черкасс сообщали о вибрации зданий, дрожании окон и мебели. Некоторые очевидцы слышали громкие звуки, напоминающие взрывы.

Геолог отметил, что центральная и северная части Украины отличаются относительно низкой сейсмической активностью. При этом он не исключил природного происхождения толчков, поскольку в регионе существуют внутриплитовые разломы, способные вызывать землетрясения.

Официального подтверждения версии о взрывах на подземных складах нет.

Накануне украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги.