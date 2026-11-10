Москва10 нояВести.Подземные толчки, которые жители нескольких городов Украины ощутили в ночь на 10 ноября, могли быть вызваны взрывами на складах вооружений. Такое предположение в беседе с Life.ru высказал геолог, научный сотрудник Института тектоники и геофизики ДВО РАН Константин Рябинкин.
По словам специалиста, украинские и европейские сейсмологические службы не опубликовали официальных данных, подтверждающих природное землетрясение.
Поскольку на территории Украины сейчас проходят боевые действия, вполне возможно, что произошли взрывы на каких-то подземных складах с оружием, и обычные граждане ощутили такой эффектпредположил Рябинкин
В ночь на 10 ноября жители Киева, Житомира, Винницы, Днепра и Черкасс сообщали о вибрации зданий, дрожании окон и мебели. Некоторые очевидцы слышали громкие звуки, напоминающие взрывы.
Геолог отметил, что центральная и северная части Украины отличаются относительно низкой сейсмической активностью. При этом он не исключил природного происхождения толчков, поскольку в регионе существуют внутриплитовые разломы, способные вызывать землетрясения.
Официального подтверждения версии о взрывах на подземных складах нет.
Накануне украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги.