"Гинеколога из Воронежа" убрали с поста главы администрации президента Сирии

Москва11 мая Вести.Президент Сирии Ахмед аш-Шараа устроил кадровые перестановки в кабмине. Такую информацию распространило агентство SANA.

В частности, сирийский лидер назначил бывшего губернатора Хомса Абдула Рахмана Бадр ад-Дина аль-А'мы на пост генерального секретаря своей администрации. Ранее данный пост занимал младший брат сирийского лидера Махер аш-Шараа, которого в СМИ прозвали "гинекологом из Воронежа".

Кроме того, президент Сирии назначил нового министра информации и министра сельского хозяйства, также он поменял губернаторов нескольких провинций.

Махер Хусейн аш-Шараа – кандидат медицинских наук, гинеколог, родился в Дамаске. По данным из открытых источников, в 2000-м окончил Воронежскую государственную медицинскую академию имени Бурденко по специальности "лечебное дело", в 2004-м прошел обучение там же по профилю "гинекология". С 2014 по 2021 год заведовал отделением в Дорожной клинической больнице в Воронеже. Кроме того, управлял женской консультацией в поликлинике №1 РЖД. Получил свое назначение в администрации президента Сирии весной 2025 года.