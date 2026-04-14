Глава Fight Nights Гаджиев оценил возможность боя Дзюбы и Смолова

Москва14 апр Вести.Глава Fight Nights Камил Гаджиев выразил мнение, что бой футболистов Артема Дзюбы и Федора Смолова был бы интересен. Однако в комментарии NEWS.ru он отметил, что до дела вряд ли дойдет.

Он отметил, что предложил бы такой бой, но только в том случае, если для Дзюбы и Смолова это действительно интересно.

Но я со Смоловым разговаривал, он сказал "ну меня спросили, я ответил", но сам он не видит в этом энергии. Так, разговоры. Но если дело дойдет до дела… Но я в это не верю. Ребята занятые. Но что-то подобное, я думаю, зашло бы сказал Гаджиев

4 апреля тольяттинский "Акрон" уступил московскому ЦСКА в матче 23-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), несмотря на пенальти Дзюбы. Игра прошла в Самаре на "Солидарность Арене". Встреча завершился со счетом 2:1.