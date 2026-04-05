Москва5 апрВести.Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Аллах" (хуситы) имеет право поддерживать Иран и силы сопротивления в Ливане и Ираке. Об этом рассказал глава иранской дипмиссии в Каире Моджтаба Фердоусипур агентству РИА Новости.
"Ансар Алла" имеют право защищать себя или находиться на стороне Ирана и сопротивления в Ливане и Ираке. Они вправе использовать свои возможности в этом направлениизаявил дипломат
Ранее заместитель министра информации в непризнанном правительстве хуситов Мухаммед Мансур заявил, что шиитское движение "Ансар Аллах" допускает возможность перекрытия Баб‑эль‑Мандебского пролива, что теоретически может привести к росту цен на нефть до 200 долларов за баррель.
Позже иранское агентство Tasnim сообщило, что присоединение хуситов к иранскому конфликту означает, что врагов Тегерана в самое ближайшее время ожидают "сюрпризы".