Глава иранской дипмиссии в Каире заявил о праве хуситов на поддержку Тегерана

Москва5 апр Вести.Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Аллах" (хуситы) имеет право поддерживать Иран и силы сопротивления в Ливане и Ираке. Об этом рассказал глава иранской дипмиссии в Каире Моджтаба Фердоусипур агентству РИА Новости.

"Ансар Алла" имеют право защищать себя или находиться на стороне Ирана и сопротивления в Ливане и Ираке​​​. Они вправе использовать свои возможности в этом направлении заявил дипломат

Ранее заместитель министра информации в непризнанном правительстве хуситов Мухаммед Мансур заявил, что шиитское движение "Ансар Аллах" допускает возможность перекрытия Баб‑эль‑Мандебского пролива, что теоретически может привести к росту цен на нефть до 200 долларов за баррель.

Позже иранское агентство Tasnim сообщило, что присоединение хуситов к иранскому конфликту означает, что врагов Тегерана в самое ближайшее время ожидают "сюрпризы".