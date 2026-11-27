Глава МИД Украины предложил установить режим перемирия в Черном море Сибига сообщил об украинской инициативе перемирия в Черном море

Москва27 ноя Вести.Киев выступил с инициативой установления перемирия в Черном море для обеспечения безопасного судоходства и экспорта сельхозпродукции, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передают украинские СМИ. По его словам, соответствующие предложения уже направлены международным партнерам.

Сибига отметил, что российская сторона в качестве встречного условия требует обеспечения возможностей для морского экспорта нефти, охарактеризовав это требование как нереалистичное в текущем виде.

Позиция Украины заключается в том, что соглашение должно касаться только агропродукции, а нефтяной экспорт допустимо обсуждать лишь в рамках более широкого соглашения о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.