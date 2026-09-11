Москва11 сенВести.Горячая линия организована для сотрудников склада Ozon, атакованного БПЛА в Саратове, также на месте организована работа оперативного штаба. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Логистический центр Ozon в Саратове загорелся после атаки БПЛА ранним утром 11 сентября. Работники склада были оперативно эвакуированы, никто не пострадал.
Поручил организовать работу на месте оперативного штаба и горячей линии для работников, чьи вещи были утрачены. Людям должна быть оказана оперативная помощь в восстановлении документов. Компания уже предусмотрела различные меры поддержки работников, узнать о них можно по телефону горячей линии - 8 800 770-06-57написал Бусаргин в своем канале в мессенджере МАХ
На месте продолжают работать все необходимые службы.