РИА Новости: США обещают выплатить до $10 млн за информацию о Моджтабе Хаменеи

Москва6 апр Вести.Государственный департамент США готов выплачивать многомиллионные вознаграждения за информацию о различных иностранных организациях и отдельных лицах, представляющих угрозу для американских интересов. В числе интересующих Вашингтон фигур — верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи и действующие на международном уровне хакеры.

Об этом сообщило РИА Новости, изучив находящиеся в открытом доступе данные на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что выплаты предусмотрены по четырем основным направлениям, первое из них — сведения о представителях иранского руководства, включая представителей командования Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Максимальная сумма в 10 миллионов долларов может быть выплачена за информацию о верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи и других высокопоставленных лицах. В настоящее время список включает 14 персоналий.

Второе интересующее американцев направление — данные о хакерских группировках, которые, по мнению Вашингтона, действуют по указанию иностранных правительств против национальных интересов США.

Обладатели такой информации могут получить до 10 миллионов долларов.

За данные о лицах, связанных с экономической деятельностью в интересах властей КНДР и с ее ядерной программой, Госдеп обещает вознаграждение в размере до 5 миллионов долларов.

Предоставление информации, которая может помочь в борьбе с гаитянскими бандами Gran Grif и Viv Ansanm, включая данные об их банковских счетах и преступных схемах, предлагает выплату до 3 миллионов долларов.

1 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что смена власти в Иране никогда не была для него главной целью операции против Исламской Республики. По словам главы Белого дома, смена режима в Иране "уже состоялась".