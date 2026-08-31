Москва31 авгВести.На территории Воронежской области объявлен режим ракетной опасности, работают системы оповещения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере MAX.

Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность!

написал Александр Гусев

Жителям рекомендуется укрыться в помещениях без окон с капитальными стенами - коридорах, ванных, кладовых. Тем, кто находится на улице, необходимо зайти в ближайшее здание или другое подходящее укрытие.

Информация об отмене режима будет сообщена дополнительно.