Губернатор Гусев сообщил о ракетной опасности в Воронежской области В Воронежской области объявлена ракетная опасность

Москва31 авг Вести.На территории Воронежской области объявлен режим ракетной опасности, работают системы оповещения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере MAX.

Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! написал Александр Гусев

Жителям рекомендуется укрыться в помещениях без окон с капитальными стенами - коридорах, ванных, кладовых. Тем, кто находится на улице, необходимо зайти в ближайшее здание или другое подходящее укрытие.

Информация об отмене режима будет сообщена дополнительно.