Дронов сообщил об отражении еще одной атаки БПЛА в Новгородской области

Москва13 мая Вести.Днем в среду, 13 мая, в Новгородской области была отражена еще одна атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Александр Дронов.

Руководитель субъекта поблагодарил военных за работу.

Спасибо нашим военным за работу! Профессиональная работа авиации и подразделений ПВО позволила в очередной раз отбить вражескую атаку говорится в заявлении главы региона в мессенджере MAX

Информации о точном количестве перехваченных БПЛА пока не приводится. Данных о наличии жертв и разрушений не поступало.