Москва13 маяВести.Днем в среду, 13 мая, в Новгородской области была отражена еще одна атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Александр Дронов.
Руководитель субъекта поблагодарил военных за работу.
Спасибо нашим военным за работу! Профессиональная работа авиации и подразделений ПВО позволила в очередной раз отбить вражескую атакуговорится в заявлении главы региона в мессенджере MAX
Информации о точном количестве перехваченных БПЛА пока не приводится. Данных о наличии жертв и разрушений не поступало.