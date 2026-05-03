Дронов сообщил об отражении ночной атаки БПЛА на Новгородскую область В Новгородской области ночью ПВО отразила атаку БПЛА

Москва3 мая Вести.Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил об отражении атаки БПЛА на регион в ночь на 3 мая. Об этом он написал в мессенджере MAX сегодня в 8 утра.

Глава региона поблагодарил российских военных за работу.

Сегодня ночью силами и средствами ПВО над Новгородской областью отражена атака БПЛА говорится в публикации Дронова

Глава региона напомнил, что в случае обнаружения обломков БПЛА необходимо сообщать по телефону 112 и не приближаться к ним, поскольку это очень опасно.

Сколько именно дронов было сбито над Новгородской областью, не уточняется, но в целом по данным Минобороны минувшей ночью над регионами РФ были уничтожены 334 БПЛА противника.