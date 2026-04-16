Индия предложила БРИКС включить вопросы ЗОЖ в число приоритетов

Москва16 апр Вести.Первое заседание рабочей группы БРИКС по вопросам здравоохранения состоялось в онлайн-формате под индийским председательством. В рамках встречи было предложено включить в число приоритетов вопросы здорового образа жизни и психического здоровья.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление индийского министерства здравоохранения и социального обеспечения, первое направление - устранение ключевых факторов риска (нездоровое питание, физическая пассивность, употребление табака и злоупотребление алкоголем), то есть содействие здоровому образу жизни.

Второе - содействие психическому здоровью и благополучию с акцентом на укрепление служб поддержки психического здоровья.

Индийская сторона также сделала акцент на доказательной традиционной медицине, основанной на биоразнообразии и традиционных знаниях и призвала к расширению международного сотрудничества в этой области.