Москва16 апрВести.Первое заседание рабочей группы БРИКС по вопросам здравоохранения состоялось в онлайн-формате под индийским председательством. В рамках встречи было предложено включить в число приоритетов вопросы здорового образа жизни и психического здоровья.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление индийского министерства здравоохранения и социального обеспечения, первое направление - устранение ключевых факторов риска (нездоровое питание, физическая пассивность, употребление табака и злоупотребление алкоголем), то есть содействие здоровому образу жизни.
Второе - содействие психическому здоровью и благополучию с акцентом на укрепление служб поддержки психического здоровья.
Индийская сторона также сделала акцент на доказательной традиционной медицине, основанной на биоразнообразии и традиционных знаниях и призвала к расширению международного сотрудничества в этой области.