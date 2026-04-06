Москва6 апр Вести.Ирак приступил к транспортировке порядка 90 тыс. баррелей нефти из южной провинции Басра в Киркук для последующей переброски в турецкий порт Джейхан, находящийся на Средиземном море, сообщил глава иракской нефтяной компании Basra Oil Company Басем Абдель Керим Насер.

По его словам, "началась специальная операция по ежедневной перекачке примерно 90 тыс. баррелей из Басры на насосные станции North Oil Company, базирующейся в Киркуке".

Как указал глава Basra Oil, данный шаг направлен на "перераспределение экспорта иракской нефти по северному маршруту". Теперь, отметил Насер, общий объем нефти, который будет перекачиваться из Ирака в турецкий Джейхан, увеличится 340 тыс. баррелей в день.

Насер объяснил вынужденный сдвиг в экспортной стратегии Ирака и увеличение значимости северного маршрута тем, что он является временной альтернативой, необходимой для "компенсации сбоев в работе каналов сбыта на юге страны из-за сложной ситуации с безопасностью и операционной деятельностью".

В марте Ирак запустил нефть по трубопроводу из города Киркук в турецкий порт Джейхан. Это стало результатом договоренностей правительства Ирака и властей автономного Иракского Курдистана. Они заключили соглашение, подразумевающее восстановление работы трубопровода, проходящий через этот автономный регион на севере Ирака.