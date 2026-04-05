Москва5 апр Вести.Международный аэропорт иранского города Ахваз дважды за несколько часов подвергся бомбардировке. Об этом сообщает агентство Fars.

Уточняется, что в районе аэропорта произошли не менее шести взрывов.

Международный аэропорт в Ахвазе дважды подвергся ударам со стороны США и Израиля отмечается в публикации

Подчеркивается, что еще несколько атак были совершены по ряду районов провинции Хузестан, административным центром которой является Ахваз.

В то же время, правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Аллах" (хуситы) нанесло удары по аэропорту "Бен-Гурион" и ряду военных объектов в Израиле. Сообщалось, что атака была проведена совместно с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), армией Ирана и ливанской группировкой "Хезболла".