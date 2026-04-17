"Из НАТО звонили": Трамп отклонил помощь альянса по Ормузскому проливу Трамп заявил, что отказался от помощи НАТО после открытия Ормузского пролива

Москва17 апр Вести.Президент США Дональд Трамп, сообщил, что ему звонили из НАТО и предлагали помощь в Ормузскому проливе, однако он им отказал.

Помимо этого, американский лидер также сказал альянсу "держаться подальше" и снова назвал его бумажным тигром.

Теперь, когда ситуация с Ормузским проливом урегулирована, я получил звонок от НАТО с вопросом, не нужна ли нам помощь. Я велел им держаться подальше, разве что они просто хотят загрузить свои корабли нефтью. Они были бесполезны, когда были нужны написал Трамп в Truth Social

Ранее Трамп заявил, что союзники по НАТО не оказали Вашингтону никакой поддержки в ситуации вокруг Ирана, назвав уровень содействия со стороны альянса "нулевым".