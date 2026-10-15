Москва15 октВести.Школьникам второй смены необходимо оставаться дома до отбоя ракетной опасности, написал в мессенджере MAX глава города Чебоксары Станислав Трофимов.
Он напомнил, что на территории региона действует ракетная опасность, и руководители школ и детских садов действуют согласно установленным алгоритмам.
Обучающимся второй смены необходимо оставаться дома до отбоя ракетной опасностиговорится в публикации
При необходимости, уточнил глава Чебоксар, занятия будут организованы в дистанционном формате.
О дальнейших изменениях в организации учебного процесса, а также о работе кружков и секций он пообещал сообщить дополнительно.
Ракетная опасность была объявлена в Чувашской Республике сегодня в районе 12 часов дня.