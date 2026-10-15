Из-за ракетной опасности в Чебоксарах школьников оставили дома В Чебоксарах школьники остались дома из-за ракетной опасности

Москва15 окт Вести.Школьникам второй смены необходимо оставаться дома до отбоя ракетной опасности, написал в мессенджере MAX глава города Чебоксары Станислав Трофимов.

Он напомнил, что на территории региона действует ракетная опасность, и руководители школ и детских садов действуют согласно установленным алгоритмам.

Обучающимся второй смены необходимо оставаться дома до отбоя ракетной опасности говорится в публикации

При необходимости, уточнил глава Чебоксар, занятия будут организованы в дистанционном формате.

О дальнейших изменениях в организации учебного процесса, а также о работе кружков и секций он пообещал сообщить дополнительно.

Ракетная опасность была объявлена в Чувашской Республике сегодня в районе 12 часов дня.