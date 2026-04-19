Чешские власти не дали самолет спикеру сената для поездки на Тайвань

Москва19 апр Вести.Чешское правительство отказалось дать самолет Минобороны спикеру сената Милошу Выстрчилу для поездки на Тайвань с бизнесменами, сообщает местный портал Novinky.

Отмечается, что Выстрчил направлял в кабмин заявку с просьбой предоставить для поездки самолет Минобороны.

Премьер страны Андрей Бабиш заявил, что заявку решили не одобрять.

…Это придало бы поездке правительственный статус, а нам это не нужно сказал Бабиш, его слова приводит издание

Он напомнил, что внешнюю политику в Чехии проводит правительство, а не верхняя палата парламента – Сенат.

Бабиш предложил Выстрчилу воспользоваться обычным коммерческим рейсом.

В 2022 году Китайская народная республика резко осудила визит делегации сената Чехии на Тайвань.