Чешское правительство отказалось дать самолет Минобороны спикеру сената Милошу Выстрчилу для поездки на Тайвань с бизнесменами, сообщает местный портал Novinky.
Отмечается, что Выстрчил направлял в кабмин заявку с просьбой предоставить для поездки самолет Минобороны.
Премьер страны Андрей Бабиш заявил, что заявку решили не одобрять.
…Это придало бы поездке правительственный статус, а нам это не нужносказал Бабиш, его слова приводит издание
Он напомнил, что внешнюю политику в Чехии проводит правительство, а не верхняя палата парламента – Сенат.
Бабиш предложил Выстрчилу воспользоваться обычным коммерческим рейсом.
В 2022 году Китайская народная республика резко осудила визит делегации сената Чехии на Тайвань.