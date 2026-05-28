Камбулова сообщила об отмене угрозы атаки дронов и ракет в Ростовской области

Москва28 мая Вести.В Таганроге и Ростовской области отменили ракетную опасность и угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Внимание! Отбой ракетной опасности по городу. Отбой угрозы применения БПЛА по Ростовской области и Таганрогу написала Светлана Камбулова

Угрозу атаки дронов в Таганроге объявляли в 20.07, ракетную опасность - в 20.10. Звучали сирены, система оповещения работала в штатном режиме.

По информации властей, угроза миновала, обстановка нормализовалась.