Москва28 маяВести.В Таганроге и Ростовской области отменили ракетную опасность и угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.
Внимание! Отбой ракетной опасности по городу. Отбой угрозы применения БПЛА по Ростовской области и Таганрогунаписала Светлана Камбулова
Угрозу атаки дронов в Таганроге объявляли в 20.07, ракетную опасность - в 20.10. Звучали сирены, система оповещения работала в штатном режиме.
По информации властей, угроза миновала, обстановка нормализовалась.