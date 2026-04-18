Камоцкий одержал победу над Скоттом на турнире по пощечинам

Москва18 апр Вести.Россиянин Василий Камоцкий одержал победу над американцем Эвианом Скоттом на турнире Лиги пощечин, который прошел в Лас-Вегасе.

На турнире Power Slap 35-летний россиянин, известный под прозвищем Пельмень, одержал победу единогласным решением судей и прервал свою неудачную серию из двух поражений.

Камоцкий дебютировал в Power Slap в июне 2024 года, нокаутировав поляка Камила Марусажа. 30 января 2025 года россиянин завоевал чемпионский титул, но позже уступил пояс американцу Коа Вирсену. А в октябре потерпел еще одно поражение от американца Макини Ману.

По правилам турнира первый бьющий определяется жребием. После этого у него есть минута на пощечину сопернику, который не должен дергаться или защищаться, поднимая плечо. Получившему пощечину дается небольшое время, чтобы прийти в себя, после чего он может сам нанести удар.