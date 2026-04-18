Москва18 апр Вести.Обеспечение продовольственной безопасности будет способствовать решению проблемы уязвимости регионов Центральной Азии. Об этом ИС "Вести" заявил профессор кафедры экономики и экономической географии стран Азии и Африки ИСАА МГУ Ренат Карамурзов.

По его словам, традиционные механизмы коллективной безопасности, включая Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН, а также и Всемирную продовольственную программу, с этой задачей явно не справляются.

Обеспечить продовольственную безопасность – безусловно, поможет, будет способствовать решению этой проблемы. Помимо прочего, это еще и свидетельствует о том, что явно не в лучшем состоянии находятся традиционные механизмы обеспечения продовольственной, коллективной продовольственной безопасности. К таковым можно отнести Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН или, в общем-то, близкая ей Всемирная продовольственная программа, тоже ООН. Они как раз и призваны были решать такого рода задачи, но недостаточно хорошо справляются эти организации со своими задачами. Наконец, как это может выглядеть на практике? Самое простое, что приходит на ум – это стратегические резервы, которые многие страны формируют – определенного предварительно оцененного, рассчитанного, пула каких-то базовых продуктов питания пояснил Карамурзов

Ранее белорусский депутат Вадим Гигин сообщил, что рост цен на удобрения повлияет на цены на продовольствие. Политик обратил внимание, что эскалация на Ближнем Востоке отразилась на поставках не только нефти и газа, но и удобрений.