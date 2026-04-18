Москва18 апр Вести.Центральная Азия относительно уязвима для продовольственных шоков, так как в силу географического расположения не имеет выхода к мировому океану. Об этом ИС "Вести" сообщил профессор кафедры экономики и экономической географии стран Азии и Африки ИСАА МГУ Ренат Карамурзов.

По его словам, проблема может быть решена благодаря двум крупным производителям сельхозпродукции, которые граничат с рядом республик ЦА.

Центральная Азия в целом как регион, относительно уязвима для внешних шоков, в том числе связанных с перебоями в поставках продовольствия. Связано это, пожалуй, в первую очередь, с причинами географического характера. Ни одна из стран Центральной Азии не имеет выхода к мировому океану по принятой классификации. Отчасти это решается тем, что в ряде случаев крупнейших по отдельным позициям производителей сельхозпродукции: Россия и Китайская Народная Республика имеют довольно продолжительную границу с целым рядом республик Центральной Азии. И это отчасти снимает остроту, но с другой стороны, как бы сама проблема зависимости никуда не исчезает отметил Карамурзов

Эксперт подчеркнул, что наиболее уязвимы те страны, где средний доход населения значительно ниже, и ими оказались Киргизия и Таджикистан.

