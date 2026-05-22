Хакеры взломали систему оповещения в подмосковном Раменском Система оповещения сработала в подмосковном Раменском из-за хакеров

Москва22 мая Вести.Сигналы оповещения сработали в Раменском муниципальном округе Подмосковья из-за хакерской атаки, угрозы населению нет, сообщил глава округа Эдуард Малышев в своих соцсетях.

Он отметил, что все ключевые объекты инфраструктуры и службы жизнеобеспечения работают в обычном режиме.

Система оповещения подверглась хакерской атаке, из‑за чего во всех территориальных управлениях и на территории города сработали сигналы оповещения. Спешу заверить: обстановка в округе стабильная, никакой угрозы для населения нет написал Малышев

Специалисты уже устраняют последствия инцидента и принимают необходимые меры для усиления защиты системы оповещения, заключил глава округа.