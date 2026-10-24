Ким Чен Ын прибыл в КНР по новому мосту, протяженностью 3026 метров

Ким Чен Ын прибыл в Китай по новому мосту через реку Амноккан Ким Чен Ын прибыл в КНР по новому мосту, протяженностью 3026 метров

Москва24 окт Вести.Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Китай по новому мосту через реку Амноккан. Об этом сообщили южнокорейские СМИ.

Уточняется, что мост соединяет северокорейский Синыйджу с китайским Даньдуном.

Мост протяженностью 3026 метров официально был открыт 15 октября. Его строительство завершилось еще в 2014 году, но мост оставался закрытым по причине отсутствия транспортной инфраструктуры на северокорейской стороне.

Ранее Ким Чен Ын заявил о планах вывести отношения с Китаем на новый уровень.