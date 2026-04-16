В КНДР торжественно отметили день рождения Ким Ир Сена

КНДР торжественно отметила 114-летие основателя страны Ким Ир Сена В КНДР торжественно отметили день рождения Ким Ир Сена

Москва16 апр Вести.Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) торжественно отметила 114-ю годовщину со дня рождения основателя государства Ким Ир Сена, известную как День Солнца. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Главным местом празднования стал Кымсусанский Дворец Солнца, где покоятся Ким Ир Сен и Ким Чен Ир. По данным агентства, к мемориальному комплексу направлялся нескончаемый поток граждан.

Также по всей стране прошли церемонии возложения цветов к памятникам лидеров с участием партийных работников, военных, молодежи и трудящихся. Жители посещали и родной дом Ким Ир Сена в Мангендэ.

В столице и регионах была создана праздничная атмосфера – улицы украсили государственными флагами, состоялись концерты, театральные представления и танцевальные мероприятия. В ряде провинций прошли массовые гуляния, а в городе Канге – показательные выступления всадников.

На танцевальных площадках разных провинций ... царили восторг и волнение от встречи знаменательного Дня Солнца говорится в сообщении агентства

Кроме того, были организованы соревнования по стрельбе среди артиллерийских подразделений, а школьники в разных районах страны вступили в Детский союз Кореи. По случаю праздника лидер страны Ким Чен Ын направил детям подарки.

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравления в связи с переизбранием Кима Чен Ына на должность председателя государственных дел КНДР. В послании Путин подтвердил намерение России укреплять партнерские отношения с Северной Кореей.

В свою очередь Ким Чен Ын выразил благодарность российскому президенту за теплые слова и солидарность с Пхеньяном, подтвердив, что всегда будет стоять на стороне России.