На подлете к Москве сбили еще два украинских беспилотника

Количество беспилотников, сбытых с начала суток на подлете к Москве, достигло 16 На подлете к Москве сбили еще два украинских беспилотника

Москва3 июл Вести.Количество вражеских беспилотников, уничтоженных с начала суток на подлете к Москве, выросло до 16. Как сообщил мэр Сергей Собянин, система ПВО уничтожила еще два дрона, которые направлялись в сторону российской столицы.

Сбиты еще два БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб написал градоначальник в мессенджере MAX

Попытки атаковать Москву противник начал ночью 3 июля, в пятницу. Временные ограничения действуют в ряде московских аэропортов, в частности, во Внуково и Домодедово прием и отправление самолетов осуществляются только после согласования с соответствующими органами.