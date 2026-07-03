Москва3 июлВести.Количество вражеских беспилотников, уничтоженных с начала суток на подлете к Москве, выросло до 16. Как сообщил мэр Сергей Собянин, система ПВО уничтожила еще два дрона, которые направлялись в сторону российской столицы.
Сбиты еще два БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных службнаписал градоначальник в мессенджере MAX
Попытки атаковать Москву противник начал ночью 3 июля, в пятницу. Временные ограничения действуют в ряде московских аэропортов, в частности, во Внуково и Домодедово прием и отправление самолетов осуществляются только после согласования с соответствующими органами.