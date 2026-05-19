Москва19 маяВести.Украинские боевики нанесли удар по Каховке в Херсонской области, в результате вражеской агрессии контузии получили коммунальные работники, выполняющие свои обязанности. Об этом заявил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
Очередной террористический акт ВСУ… Коммунальные работники… получили контузиинаписал он в своем Telegram-канале
Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Точное количество раненых не называется.
Повреждены гражданский автомобиль и техника "Коммунального сервиса Каховки".