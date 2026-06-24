Москва24 июнВести.Киев следует привлечь к юридической ответственности – преступления режима налицо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Это нужно сделать, потому что преступления налицо, они четко документируются, архивируются, и это все на повестке дня, этого никто не забудетсказал Песков журналистам
Он добавил, что "всем свое время".
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил в интервью ИС "Вести", что спонсоры Украины блокируют на международных площадках любые возможности преступлений Киева и привлечения режима к ответственности.