Песков: преступления Киева налицо, его нужно привлечь к ответственности

Кремль: Киев надо привлечь к юридической ответственности за его преступления Песков: преступления Киева налицо, его нужно привлечь к ответственности

Москва24 июн Вести.Киев следует привлечь к юридической ответственности – преступления режима налицо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это нужно сделать, потому что преступления налицо, они четко документируются, архивируются, и это все на повестке дня, этого никто не забудет сказал Песков журналистам

Он добавил, что "всем свое время".

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил в интервью ИС "Вести", что спонсоры Украины блокируют на международных площадках любые возможности преступлений Киева и привлечения режима к ответственности.