Москва18 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский лжет и продолжит лгать о якобы имеющихся повреждениях нефтепровода "Дружба", заявил глава МИД России Сергей Лавров в субботу на Антальском дипломатическом форуме.

Он напомнил о планах Еврокомиссии предоставить Киеву кредит на сумму 90 млрд евро, к которому отказывался присоединяться венгерский премьер Виктор Орбан.

Орбан же говорил, что присоединится к решению, как только Зеленский откроет нефтепровод "Дружба". А Зеленский его так и не открыл до сих пор, и он будет врать - у меня нет сомнения, - что нефтепровод поврежден сказал Лавров

Российский министр подчеркнул, что "эта история тянется уже два месяца". Как отметил Лавров, Орбану совместно с премьер-министром Словакии Робертом Фицо пришлось приложить значительные усилия, чтобы "буквально заставить Еврокомиссию любезно обратиться к Зеленскому с просьбой разрешить экспертам Еврокомиссии приехать и посмотреть, правда ли нефтепровод "Дружба" поврежден или нет".

Киев прекратил поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию в конце января. Будапешт неоднократно указывал на исправность магистрали, утверждая, что украинская сторона блокирует транзит по политическим мотивам.

Ранее Болгарское национальное радио со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе сообщало, что Евросоюз согласовал выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро. Тем не менее Будапешт и Братислава заблокировали это решение наряду с принятием 20-го пакета антироссийских санкций.