Лавров: проект АЭС "Бушер" не касается никого, кроме РФ и Ирана

Москва18 мая Вести.Проект атомной электростанции "Бушер" не находился под санкциями и касается только России и Ирана. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В понедельник, 18 мая, Лавров выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Министерства иностранных дел Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе.

Что касается атомной электростанции "Бушер", то этот объект никогда не был ни под какими санкциями, он был выведен за скобки договоренности об иранской ядерной программе в 2015 году сказал министр

Он подчеркнул, что вопросы, связанные с эксплуатацией станции, "не касаются никого, кроме РФ и Ирана".