Потушен пожар в трансформаторной подстанции в районе Чукотской окружной больницы

Ликвидирован пожар в трансформаторной подстанции в районе больницы Анадыря Потушен пожар в трансформаторной подстанции в районе Чукотской окружной больницы

Москва7 июн Вести.В районе Чукотской окружной больницы Анадыря ликвидирован пожар в трансформаторной подстанции, никто не пострадал, сообщается в MAX-канале МЧС региона.

В ликвидации возгорания в подстанции в районе Чукотской окружной больницы принимали участие восемь человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

Прибывшие к месту вызова пожарные установили возгорание в трансформаторной подстанции. Здание было обесточено отмечается в сообщении

Пожар ликвидирован на площади два квадратных метра. Погибших и пострадавших нет. Обстоятельства происшествия уточняются.