Москва7 июнВести.В районе Чукотской окружной больницы Анадыря ликвидирован пожар в трансформаторной подстанции, никто не пострадал, сообщается в MAX-канале МЧС региона.
В ликвидации возгорания в подстанции в районе Чукотской окружной больницы принимали участие восемь человек личного состава и 2 единицы спецтехники.
Прибывшие к месту вызова пожарные установили возгорание в трансформаторной подстанции. Здание было обесточеноотмечается в сообщении
Пожар ликвидирован на площади два квадратных метра. Погибших и пострадавших нет. Обстоятельства происшествия уточняются.