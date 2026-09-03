Силы ПВО уничтожили 94 беспилотника на подлете к Москве

С начала суток над Московским регионом ликвидировано 94 дрона Силы ПВО уничтожили 94 беспилотника на подлете к Москве

Москва3 сен Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще восьми беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.

Уничтожены восемь беспилотников, летевших на Москву написал Сергей Собянин в мессенджере MAX

В настоящее время специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

Таким образом, за текущие сутки силы ПВО ликвидировали уже 94 беспилотника Вооруженных сил Украины, пытавшихся атаковать Москву.

Ранее Сергей Собянин также сообщал, что в период с 1 августа по 1 сентября в сторону Московского региона было направлено 8670 украинских дронов. Из них 795 были уничтожены непосредственно при подлете к Москве, остальные - на дальних подступах.