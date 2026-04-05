Москва5 апр Вести.Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся под арестом в США, опубликовал в своих социальных сетях пасхальное обращение к гражданам страны и народам мира. В нем он призвал к единству, диалогу, примирению и миру, подчеркнув, что главным смыслом праздника является победа жизни, истины и любви над смертью, ложью и ненавистью.

Мадуро, цитируя евангельские тексты, отметил, что Пасха символизирует преодоление страдания через возрождение. Он призвал "убрать камень ненависти, лжи, разделения и обиды", стремясь к прощению и восстановлению единства. Президент выразил надежду, что Воскресший Господь благословит Венесуэлу и народы всего мира. Обращение было опубликовано в его блоге в социальной сети X.