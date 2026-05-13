Москва13 мая Вести.Российские военнослужащие применяют новый метод защиты техники от дронов противника – на крышу и по бокам устанавливают "пальмы", или по-другому "зонтики". Командир ремонтной роты 503-го гвардейского полка Сергей в интервью ИС "Вести" рассказал, в чем эффективность новой разработки.

Ремонтные бригады российских войск постоянно изобретают новые методы защиты техники от дронов. Раньше были популярны "мангалы", использовались цепи и сетки. Сейчас новый тренд – "пальмы", или "зонтики".

"Пальмы" более эффективное средство, потому что находится на удалении от самого корпуса. То есть при попадании снаряд рассеивается и дальше уже не проходит рассказал командир ремонтной роты

"Зонтик" на металлической ножке устанавливается примерно в полутора метрах от корпуса техники, объяснили военные. Изобретение защищает не только крышу, а всю технику вплоть до колес, при этом совсем не влияет на маневренность машин и не мешает высадке личного состава.

Порядка 20-25 ударов за один выход может выдержать эта конструкция отметил командир ремонтной роты Сергей

В 503-м полку практически вся тяжелая техника уже снабжена такой защитой. Ею теперь начинают оборудовать и колесную технику. Эффективность доказали фронтовые испытания.