Москва4 нояВести.За прошедшие сутки в Камчатском крае зафиксированы два сейсмособытия. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
От Камчатского филиала геофизической службы РАН в адрес ГУ МЧС России по Камчатскому краю официально поступала информация о двух сейсмособытиях, одно из которых ощущалось в Петропавловск-Камчатском городском округе силой до 2 балловотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
В ведомстве уточнили, что продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского и Крашенинникова. Жителям региона рекомендуется не приближаться к ним.