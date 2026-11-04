На Камчатке произошли два сейсмособытия за сутки

МЧС: два сейсмособытия зафиксированы на Камчатке На Камчатке произошли два сейсмособытия за сутки

Москва4 ноя Вести.За прошедшие сутки в Камчатском крае зафиксированы два сейсмособытия. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

От Камчатского филиала геофизической службы РАН в адрес ГУ МЧС России по Камчатскому краю официально поступала информация о двух сейсмособытиях, одно из которых ощущалось в Петропавловск-Камчатском городском округе силой до 2 баллов отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

В ведомстве уточнили, что продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского и Крашенинникова. Жителям региона рекомендуется не приближаться к ним.