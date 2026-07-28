Мэр Липецка и члены областного правительства подписали контракт с Минобороны Мэр Липецка и члены правительства региона вошли в мобилизационный резерв

Москва28 июл Вести.Мэр города Липецка, заместители губернатора Липецкой области, министры регионального правительства и главы муниципальных округов подписали 3-летние контракты с Министерством обороны РФ, чтобы служить в составе мобильных огневых групп. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов.

Как отметил Артамонов, представители региональной власти сами приняли решение о вступлении в мобилизационный резерв, задачей которого станет защита жителей от воздушных угроз.

В ближайшие три месяца они поэтапно пройдут специальную подготовку и боевое слаживание в полевых условиях. После этого они продолжат работать на своих основных должностях, но во время сборов продолжительностью до двух месяцев будут посменно заступать на боевое дежурство в составе мобильных огневых групп написал Артамонов

Первая группа, по его словам, уже сформирована. Безопасность региона не может быть задачей только военных или силовых структур, сегодня это стало общим делом, подчеркнул глава региона.