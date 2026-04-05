Москва5 апр Вести.Мэрия города Риччоне выкупила виллу, которая была резиденцией итальянского диктатора Бенито Муссолини. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Уточняется, что решение было принято несколько месяцев назад.

Этим актом мы завершаем историю, начавшуюся почти 30 лет назад, и возвращаем ключи от этого дома нашим гражданам заявила мэр Даниэла Анджелини

Уточняется, что вилла использовалась как выставочное пространство. Теперь в здании планируется организовать постоянный культурный центр и переместить исторический актив.

