В Томске демонтировали мемориалы в Сквере Памяти жертв политических репрессий

Москва19 апр Вести.Доступ в томский Сквер Памяти жертв политических репрессий ограничен из-за угрозы обрушения гаража, расположенного на склоне оврага в районе Новособорной площади, передает РИА Томск со ссылкой на городскую администрацию.

В пресс-службе сообщили, что Камень скорби и национальные мемориалы были переданы на хранение в Департамент дорожной деятельности и благоустройства мэрии.

Решение о закрытии сквера для посетителей было принято комиссией по ЧС говорится в сообщении

Ранее СМИ сообщили, что Сквер Памяти у музея "Следственная тюрьма НКВД" в Томске огорожен забором, а находившиеся в нем мемориалы демонтированы.