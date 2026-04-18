Сын ветерана Барсученко о ее подвиге в годы ВОВ: она легла на стрелку поезда

"Меня аж подбросило": как героиня Мария Барсученко изменила ход Битвы за Москву Сын ветерана Барсученко о ее подвиге в годы ВОВ: она легла на стрелку поезда

Москва18 апр Вести.В подмосковном Дмитрове простились с ветераном Великой Отечественной войны - железнодорожницей Марией Барсученко. Ее сын Сергей Барсученко в интервью ИС "Вести" рассказал о подвиге матери, за который она была награждена орденом Красной Звезды.

Мария Барсученко открыла путь легендарному бронепоезду НКВД, преградившему дорогу фашистским танкам. Она участвовала в Битве за Москву, под бомбардировками и непрекращающимся огнем обеспечила плацдарм для контрнаступления Красной Армии, вручную сумев перевести стрелки на прифронтовой станции.

В тот день она единственная из сотрудников дмитровского вокзала не эвакуировалась и осталась на посту. Стрелочнице предстояло в одиночку пустить в нужном направлении несущийся на всех парах бронепоезд. Морозным ноябрем 1941 года путь представлял собой глыбу льда. Нечеловеческим усилием Мария Барсученко - далеко не с первой попытки и в последний момент - сдвинула рычаг стрелки.

Она на него легла своим весом, придавила, поезд проскочил. "Меня аж подбросило на этой стрелке, помню, как меня вверх подкинуло, но он прошел", - говорила [она] поделился сын ветерана Сергей

Бронепоезд уничтожил семь танков и сотни нацистов. Все это время Мария Барсученко оставалась на поле боя. Когда бой утих, бойцы бронепоезда первым делом начали искать юную стрелочницу, чтобы поблагодарить.

Железнодорожница получила орден Красной Звезды в начале 1942 года. Орденом тогда, по статуту, награждались только военные, сотрудники милиции и органов госбезопасности. И если солдатам и офицерам 73-го бронепоезда "звезды" вручили в полевых условиях, то юной комсомолке оказали особую честь.

Мария Тимофеевна получила орден Красной Звезды в Москве, непосредственно в Кремле, и ей вручал орден Михаил Калинин – одно из первых лиц нашего большевистского правительства рассказал заместитель генерального директора по научной работе музея-заповедника "Дмитровский кремль" Роман Сунгуров

Ветеран ушла из жизни в 105-летнем возрасте. До пенсии она работала на Дмитровской железнодорожной станции.