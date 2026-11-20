Москва20 нояВести.Власти Моздока ввели на территории города режим "Ковер". Об этом в MAX сообщил глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло. Особый режим в авиации применяется для обеспечения безопасности полетов. Воздушное пространство в районе аэропорта временно закрывается.
Данные появились в мессенджере в 7.11 (мск).
Часом ранее на территории Северной Осетии был введен режим беспилотной опасности. Жителей предупредили о возможном замедлении работы мобильной связи и интернета.
Глава республики попросил граждан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.