Режим "Ковер" ввели в Моздоке на фоне беспилотной опасности

Меняйло сообщил о введении режима "Ковер" в Моздоке Режим "Ковер" ввели в Моздоке на фоне беспилотной опасности

Москва20 ноя Вести.Власти Моздока ввели на территории города режим "Ковер". Об этом в MAX сообщил глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло. Особый режим в авиации применяется для обеспечения безопасности полетов. Воздушное пространство в районе аэропорта временно закрывается.

Данные появились в мессенджере в 7.11 (мск).

Часом ранее на территории Северной Осетии был введен режим беспилотной опасности. Жителей предупредили о возможном замедлении работы мобильной связи и интернета.

Глава республики попросил граждан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.