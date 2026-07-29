Москва29 июлВести.Между федеральной территории "Сириус" и Сочи запустили регулярное морское сообщение. Об этом сообщила городская администрация.
Первый рейс из нового морского терминала "Сириус" состоялся 29 июля.
Скоростная "Комета 120М" на подводных крыльях будет курсировать по маршруту Сириус – Сочи четыре раза в неделю: по вторникам, средам, четвергам и субботамговорится в сообщении, опубликованном в канале администрации в мессенджере МАХ
Время в пути с остановкой в Адлере составит около 1 часа 20 минут.