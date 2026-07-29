Между Сириусом и Сочи запустили регулярное морское сообщение

Между Сириусом и Сочи запущено регулярное морское сообщение Между Сириусом и Сочи запустили регулярное морское сообщение

Москва29 июл Вести.Между федеральной территории "Сириус" и Сочи запустили регулярное морское сообщение. Об этом сообщила городская администрация.

Первый рейс из нового морского терминала "Сириус" состоялся 29 июля.

Скоростная "Комета 120М" на подводных крыльях будет курсировать по маршруту Сириус – Сочи четыре раза в неделю: по вторникам, средам, четвергам и субботам говорится в сообщении, опубликованном в канале администрации в мессенджере МАХ

Время в пути с остановкой в Адлере составит около 1 часа 20 минут.