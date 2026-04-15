МИД РФ: за время эскалации между США, Израилем и Ираном пострадала 1 россиянка

МИД РФ сообщил число пострадавших при конфликте США, Израиля и Ирана россиян МИД РФ: за время эскалации между США, Израилем и Ираном пострадала 1 россиянка

Москва15 апр Вести.За время эскалации ситуации на Ближнем Востоке в связи с военной операцией США и Израиля против Ирана пострадала гражданка России, однако состояние ее здоровья не вызывает серьезных опасений.

Об этом, со ссылкой на данные российского посольства в ОАЭ, сообщил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

В интервью ТАСС дипломат отметил, что, проживающая в Абу-Даби женщина пострадала в результате одного из происшествий с беспилотником. Впоследствии она самостоятельно обратилась за медицинской помощью.

Директор консульского департамента внешнеполитического ведомства добавил, что официальной информации о других пострадавших российских гражданах не поступало.

13 апреля глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о финальной ротации сотрудников на атомной электростанции "Бушер", расположенной в Иране.