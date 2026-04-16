МИД: Россия к лету откроет генконсульство в Актау

Москва16 апр Вести.Генеральное консульство России в казахстанском городе Актау начнет работу к лету 2026 года, заявил директор консульского департамента МИД Алексей Климов в интервью "Парламентской газете".

В ближайших планах - открытие в Казахстане нового заграничного учреждения - генерального консульства России в Актау. Начало его работы планируется к лету этого года", - сказал Климов в интервью "Парламентской газете". приводит газета слова Климова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал в феврале распоряжение об открытии генконсульства в Актау​​​.

Открытие консульства укрепит отношения между Казахстаном и Россией, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.