Москва16 апрВести.Генеральное консульство России в казахстанском городе Актау начнет работу к лету 2026 года, заявил директор консульского департамента МИД Алексей Климов в интервью "Парламентской газете".
В ближайших планах - открытие в Казахстане нового заграничного учреждения - генерального консульства России в Актау. Начало его работы планируется к лету этого года", - сказал Климов в интервью "Парламентской газете".
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал в феврале распоряжение об открытии генконсульства в Актау.
Открытие консульства укрепит отношения между Казахстаном и Россией, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.