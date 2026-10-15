МО РФ: пожар на НПЗ в Рязани произошел из-за падения обломков ракет и дронов ВСУ

К пожару на рязанском НПЗ привело падение обломков ракет и дронов МО РФ: пожар на НПЗ в Рязани произошел из-за падения обломков ракет и дронов ВСУ

Москва15 окт Вести.Падение обломков ракет и дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Рязани стало причиной пожара на предприятии. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В результате падения обломков БПЛА на территории НПЗ произошло возгорание говорится в заявлении ведомства

Попытку массированной атаки на рязанский НПЗ киевский режим предпринял 15 октября в период с 4.00 до 7.00 мск. Зенитные ракетные войска, истребительная и армейская авиация, а также мобильные огневые группы перехватили и уничтожили четыре крылатые ракеты "Фламинго" и 69 вражеских беспилотников самолетного типа.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте ЧП работают оперативные службы, идет оценка причиненного ущерба.