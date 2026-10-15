Москва15 октВести.Падение обломков ракет и дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Рязани стало причиной пожара на предприятии. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В результате падения обломков БПЛА на территории НПЗ произошло возгораниеговорится в заявлении ведомства
Попытку массированной атаки на рязанский НПЗ киевский режим предпринял 15 октября в период с 4.00 до 7.00 мск. Зенитные ракетные войска, истребительная и армейская авиация, а также мобильные огневые группы перехватили и уничтожили четыре крылатые ракеты "Фламинго" и 69 вражеских беспилотников самолетного типа.
По предварительной информации, пострадавших нет. На месте ЧП работают оперативные службы, идет оценка причиненного ущерба.