МО Турции сообщило об уничтожении мины у черноморского побережья

Москва5 апр Вести.ВМС Турции уничтожили мину в Черном море у побережья Игнеады на северо-западе страны, сообщило турецкое Минобороны в соцсети X.

Подозрительный объект, обнаруженный у побережья Игнеады и идентифицированный как мина, был успешно уничтожен в море сказано в сообщении

В военном ведомстве добавили, что корабли и морская авиация круглосуточно проводят операции по мониторингу и выявлению угроз в Черном море.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Стамбуле заявил, что Анкара придает большое значение вопросу обеспечения безопасного судоходства в акватории Черного моря.