Москва17 авгВести.Воздушные гавани Внуково и Калуга (Грабцево) вновь работают в обычном режиме, сообщает Росавиация.
Аэропорты Внуково, Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовотмечается в публикации ведомства в мессенджере MAX
При этом во Внуково ограничения на использование воздушного пространства действовали в районе авиагавани – аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Они действовали в течение примерно полутора часов. Авиагавань Грабцево была закрыта порядка 2 часов.