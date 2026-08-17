Московский аэропорт Внуково и калужский Грабцево вернулись к штатной работе Ограничения в аэропортах Внуково и Грабцево сняты

Москва17 авг Вести.Воздушные гавани Внуково и Калуга (Грабцево) вновь работают в обычном режиме, сообщает Росавиация.

Аэропорты Внуково, Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов отмечается в публикации ведомства в мессенджере MAX

При этом во Внуково ограничения на использование воздушного пространства действовали в районе авиагавани – аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Они действовали в течение примерно полутора часов. Авиагавань Грабцево была закрыта порядка 2 часов.