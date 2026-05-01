Москва1 маяВести.Суд Москвы арестовал женщину, которая добавила в свою анкету для знакомств фото и видео с нацистской символикой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
Уточняется, что анкета была размещена на сайте по оказанию платных интим-услуг. Сотрудники МВД увидели ее в начале апреля 2025 года. Они выяснили, что объявление разместила гражданка Эльвира Хафаева, и отправили фото и видео с ее страницы на экспертизу.
Хафаева Эльвира Римовна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики), ей назначено административное наказание в виде административного арестацитирует материалы дела агентство
Решение принял судья Таганского районного суда. Арест продлится 13 суток.