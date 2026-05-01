В Москве женщину арестовали за нацистскую символику в анкете для знакомств

Москвичку отправили в изолятор за нацистскую символику в анкете для знакомств В Москве женщину арестовали за нацистскую символику в анкете для знакомств

Москва1 мая Вести.Суд Москвы арестовал женщину, которая добавила в свою анкету для знакомств фото и видео с нацистской символикой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Уточняется, что анкета была размещена на сайте по оказанию платных интим-услуг. Сотрудники МВД увидели ее в начале апреля 2025 года. Они выяснили, что объявление разместила гражданка Эльвира Хафаева, и отправили фото и видео с ее страницы на экспертизу.

Хафаева Эльвира Римовна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики), ей назначено административное наказание в виде административного ареста цитирует материалы дела агентство

Решение принял судья Таганского районного суда. Арест продлится 13 суток.